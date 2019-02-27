新燃岳 活発化兆候確認されず 気象台現地調査
(2019/02/27 00:15)
気象台は引き続き、小規模な噴火の可能性があるとみて、火口の半径２キロ以内で大きな噴石や火砕流への警戒を呼び掛けている。
（記事全文は２７日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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