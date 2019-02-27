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新燃岳 活発化兆候確認されず　気象台現地調査

(2019/02/27 00:15)
南日本新聞ニュース
　鹿児島地方気象台は２６日、２５日に噴火警戒レベルが２（火口周辺規制）に引き上げられた霧島連山・新燃岳の火口周辺を調査した。噴気や地表面の温度、火山ガスの放出量に目立った変化はなく、活発化の兆候は確認されなかった。
　気象台は引き続き、小規模な噴火の可能性があるとみて、火口の半径２キロ以内で大きな噴石や火砕流への警戒を呼び掛けている。
（記事全文は２７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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