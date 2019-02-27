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奄美・金作原国有林 利用ルールの試行開始　ガイド帯同、車両規制

(2019/02/27 23:00)
金作原林道に入る観光客にチラシを配る関係者＝奄美市
　世界自然遺産候補地の奄美大島・金作原国有林（奄美市）で２７日、車両規制や認定ガイドの帯同を求める利用ルールの試行が始まった。同市や県の職員らが、金作原林道入り口のゲート前で観光客にチラシを配り、理解と協力を求めた。
　利用ルールは、県や国、民間団体などでつくる連絡会議が、観光客に人気の金作原周辺の混雑を防ぎ、自然環境を保全する目的で策定した。利用者は奄美群島エコツーリズム推進協議会の認定ガイドを同行させる。同一時間帯に乗り入れるガイド車両と貸し切りバスは計１０台、駐車時間を２時間。法的強制力はないため、県や国は２０１９年度以降に条例制定などで規制を強化する方針。
（記事全文は２８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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