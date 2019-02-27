奄美・金作原国有林 利用ルールの試行開始 ガイド帯同、車両規制
(2019/02/27 23:00)
世界自然遺産候補地の奄美大島・金作原国有林（奄美市）で２７日、車両規制や認定ガイドの帯同を求める利用ルールの試行が始まった。同市や県の職員らが、金作原林道入り口のゲート前で観光客にチラシを配り、理解と協力を求めた。
金作原林道に入る観光客にチラシを配る関係者＝奄美市
利用ルールは、県や国、民間団体などでつくる連絡会議が、観光客に人気の金作原周辺の混雑を防ぎ、自然環境を保全する目的で策定した。利用者は奄美群島エコツーリズム推進協議会の認定ガイドを同行させる。同一時間帯に乗り入れるガイド車両と貸し切りバスは計１０台、駐車時間を２時間。法的強制力はないため、県や国は２０１９年度以降に条例制定などで規制を強化する方針。
（記事全文は２８日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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