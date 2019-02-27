TOP鹿児島のニュース スポーツ

南部九州高校総体　川内駅にカウントダウンボード設置　川内商工高生

(2019/02/27 23:00)
川内商工高校の生徒が設置したカウントダウンボード＝薩摩川内市の川内駅
　今夏、鹿児島など４県で開かれる全国高校総合体育大会（インターハイ）「南部九州総体」の開幕まで１５０日となった２７日、薩摩川内市の川内駅にカウントダウンボードがお目見えした。
　昨年のインターハイで愛知県の高校生が制作し、川内商工高校（同市）の生徒が手を加えたもので、高さ１８０センチ、幅９０センチ。二つの電光掲示板に残り日数と、４パターンの文言や絵を表示する。地元で開催されるバスケットボール競技のイラストも描いた。
（記事全文は２８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ