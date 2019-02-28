座礁クジラ海に沈める　南さつま市

(2019/02/28 06:30)

台船のクレーンで海に降ろされるマッコウクジラ＝南さつま市の野間岬沖（同市提供）

南さつま市は２７日、同市笠沙町片浦の小浦港海岸に座礁したマッコウクジラ２頭の死骸を、同市笠沙町片浦の野間岬沖約１０キロの海底に沈めたと発表した。同海岸沖に係留していた２頭を台船に積み込み移動。クジラに散乱防止の網を巻き、浮上するのを防ぐコンクリート製の重りを付け、クレーンで１頭ずつ水深１５０～１８０メートルの海底に沈めた。