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座礁クジラ海に沈める　南さつま市

(2019/02/28 06:30)
台船のクレーンで海に降ろされるマッコウクジラ＝南さつま市の野間岬沖（同市提供）
　南さつま市は２７日、同市笠沙町片浦の小浦港海岸に座礁したマッコウクジラ２頭の死骸を、同市笠沙町片浦の野間岬沖約１０キロの海底に沈めたと発表した。
　同海岸沖に係留していた２頭を台船に積み込み移動。クジラに散乱防止の網を巻き、浮上するのを防ぐコンクリート製の重りを付け、クレーンで１頭ずつ水深１５０～１８０メートルの海底に沈めた。
（記事全文は２８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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