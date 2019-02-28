名瀬でアパート火災、敷地内から２人の焼死体

(2019/02/28 01:24)

２７日午後８時４５分ごろ、奄美市名瀬平田町の大山アパート付近から出火、木造２階建ての同アパート１棟と近隣４棟を焼いた。うち同アパートと隣接する民家１棟を全焼した。約１時間半後に鎮火した。アパート敷地内から２人の焼死体が見つかった。奄美署は身元と出火原因などを調べている。