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卒業制作に川舟 家具工房の夢追い 還暦前入学 宮之城高技専・浜川さん

(2019/02/28 20:05)
浜川尚幸さんと完成間近の川舟。愛犬の名から「ハイジ丸」と名付けるつもりだ＝さつま町の宮之城高等技術専門校
　宮之城高等技術専門校（さつま町）の室内造形科で学ぶ男性が、卒業制作で川舟造りに取り組んでいる。木工家具を扱う同科では珍しい作品で、校内外の注目を集めている。
　同科２年の浜川尚幸さん（６０）＝西新町、南さつま市出身。２０代から建設現場で働き道路や橋造りに携わってきたが、家具工房を開く夢をかなえようと、還暦を前に入校した。
（記事全文は１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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