65歳以上50万人超　戦後初、高齢化率は31.3%　鹿児島県18年推計

(2019/02/28 22:00)

鹿児島県が２８日に発表した２０１８年１０月１日現在の年齢別推計人口調査結果によると、６５歳以上の老年人口が５０万２４２人と、戦後初めて５０万人を超えた。総人口に占める割合である高齢化率も過去最高を更新し、前年同期から０．５ポイント増えて３１．３％だった。７５歳以上は２６万６４３０人で、割合は０．１ポイント増の１６．７％。高齢化の進行が改めて浮き彫りになった。県統計課によると、市町村別の高齢化率は南大隅町の４７．５％を筆頭に、錦江町４５．５％、湧水町４１．７％の順。４０％以上は３つ増え、１１市町村となった。２０％台は鹿児島、鹿屋、霧島、三島、十島の５市村のみ。