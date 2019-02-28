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65歳以上50万人超　戦後初、高齢化率は31.3%　鹿児島県18年推計

(2019/02/28 22:00)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県が２８日に発表した２０１８年１０月１日現在の年齢別推計人口調査結果によると、６５歳以上の老年人口が５０万２４２人と、戦後初めて５０万人を超えた。総人口に占める割合である高齢化率も過去最高を更新し、前年同期から０．５ポイント増えて３１．３％だった。７５歳以上は２６万６４３０人で、割合は０．１ポイント増の１６．７％。高齢化の進行が改めて浮き彫りになった。
　県統計課によると、市町村別の高齢化率は南大隅町の４７．５％を筆頭に、錦江町４５．５％、湧水町４１．７％の順。４０％以上は３つ増え、１１市町村となった。２０％台は鹿児島、鹿屋、霧島、三島、十島の５市村のみ。
（記事全文は１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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