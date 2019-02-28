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東京五輪・パラでポルトガルのホスト市に　サーフィンで交流　西之表

(2019/02/28 23:00)
西之表市の五輪ホストタウン決定を祝い握手する八板俊輔市長（左から２人目）とポルトガル訪問団関係者＝同市役所
　西之表市は２８日、２０２０年東京五輪・パラリンピックで、政府に申請していたポルトガルの「ホストタウン」に登録されたと発表した。種子島で盛んなサーフィンを中心に選手らと交流する。
　市は１月、ポルトガルのヴィラ・ド・ビスポ市に姉妹盟約２５周年を記念した市民訪問団を派遣。現地のオリンピック組織委員会やサーフィン連盟も表敬訪問し、ホストタウンへの協力を要請していた。
（記事全文は１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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