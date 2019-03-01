新焼酎で春「体感」を 鹿児島県内１４社が統一ブランド
(2019/03/01 06:30)
鹿児島県内の焼酎メーカー１４社と南九州酒販（鹿児島市）でつくる薩摩本格芋焼酎生産者協議会は１日、統一ブランド「春薩摩・旬（とき）あがり」を発売する。桜の花びらや夜桜をデザインしたラベルで春を演出。「この時季しか飲めないまろやかな味や香りを楽しんで」とＰＲしている。
１４社が製造した芋焼酎「春薩摩・旬あがり」＝鹿児島市の南日本新聞会館
９００ミリリットル入り税別９２４円（「三岳」は９３８円）。１１銘柄の１８００ミリリットル入りは１７２４円。南九州酒販＝099(269)9555。
（記事全文は１日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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