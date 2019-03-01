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新焼酎で春「体感」を　鹿児島県内１４社が統一ブランド

(2019/03/01 06:30)
１４社が製造した芋焼酎「春薩摩・旬あがり」＝鹿児島市の南日本新聞会館
　鹿児島県内の焼酎メーカー１４社と南九州酒販（鹿児島市）でつくる薩摩本格芋焼酎生産者協議会は１日、統一ブランド「春薩摩・旬（とき）あがり」を発売する。桜の花びらや夜桜をデザインしたラベルで春を演出。「この時季しか飲めないまろやかな味や香りを楽しんで」とＰＲしている。
　９００ミリリットル入り税別９２４円（「三岳」は９３８円）。１１銘柄の１８００ミリリットル入りは１７２４円。南九州酒販＝099(269)9555
（記事全文は１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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