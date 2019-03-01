就活二極化　早期対策型・のんびり型　鹿児島県学生３月１日解禁

(2019/03/01 13:00)

学卒ジョブサポーター（左）から指導を受ける学生＝鹿児島市の鹿児島大学就職支援センター

２０２０年春卒業の大学生に向けた企業の会社説明会が１日解禁され、就職活動が本格的にスタートする。学生にとって有利な売り手市場が続き、企業はインターンシップなど学生との接点を多様化させる。関係者は「のんびりした学生と、早期から十分に準備した学生に二極化している」とみる。６月１日の選考開始まで「将来を見据え、仕事の目的や意味をしっかり考えてほしい」と呼び掛ける。志學館大学３年原芽久実（めぐみ）さん（２０）は昨年夏からインターンシップに五つほど参加した。「不安はあるが、業界研究をしてやりたいことを絞ってきたので方向性は見えている」と話す。