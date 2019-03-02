鹿児島マラソン ３日号砲　ランナー受け付け、２日まで

(2019/03/02 06:30)

鹿児島マラソンの受け付けに訪れた参加者ら＝鹿児島市中央公民館

「鹿児島マラソン２０１９」（鹿児島市など実行委員会、鹿児島陸上競技協会など主催、南日本新聞社など共催）のスタートを前に、鹿児島市中央公民館で１日、ランナーの受け付けが始まった。２日は午前１０時～午後８時半に受け付ける。初日はマラソン参加１万人のうち３７０９人、ファンラン参加２５００人のうち１３６７人が手続き。大会は３日午前８時半、本港新町のドルフィンポート前をスタートする。鹿児島地方気象台によると、鹿児島市は最高気温１８度とみられ、前線を伴う低気圧の影響で雨になる見通し。降水確率は９０％。大雨の可能性がある。開催の可否は、当日午前４時半までに大会ホームページに掲載する。