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鹿児島マラソン ３日号砲　ランナー受け付け、２日まで

(2019/03/02 06:30)
鹿児島マラソンの受け付けに訪れた参加者ら＝鹿児島市中央公民館
　「鹿児島マラソン２０１９」（鹿児島市など実行委員会、鹿児島陸上競技協会など主催、南日本新聞社など共催）のスタートを前に、鹿児島市中央公民館で１日、ランナーの受け付けが始まった。２日は午前１０時～午後８時半に受け付ける。
　初日はマラソン参加１万人のうち３７０９人、ファンラン参加２５００人のうち１３６７人が手続き。大会は３日午前８時半、本港新町のドルフィンポート前をスタートする。鹿児島地方気象台によると、鹿児島市は最高気温１８度とみられ、前線を伴う低気圧の影響で雨になる見通し。降水確率は９０％。大雨の可能性がある。開催の可否は、当日午前４時半までに大会ホームページに掲載する。
（記事全文は２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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