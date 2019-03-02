屋久島・登山バス運行始まる　入山協力金、声掛けは当面自粛

(2019/03/02 13:00)

登山客からバス券を受け取る収納業務員（左）＝屋久島町安房のバス乗降所

屋久島の縄文杉に通じる「荒川登山口」行き登山バスの今シーズンの運行が１日、始まった。環境保全のため登山者に求める入山協力金は、当日バス券を購入した１５人中７人が支払った。屋久島町や県、国などでつくる「屋久島山岳部保全利用協議会」（会長・荒木耕治町長）は、バス券購入の際に協力金の支払いを求めていたが、元職員による横領が発覚したため、声掛けを当面自粛する。これまでは約８割の登山者が支払いに応じていたという。