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屋久島・登山バス運行始まる　入山協力金、声掛けは当面自粛

(2019/03/02 13:00)
登山客からバス券を受け取る収納業務員（左）＝屋久島町安房のバス乗降所
　屋久島の縄文杉に通じる「荒川登山口」行き登山バスの今シーズンの運行が１日、始まった。環境保全のため登山者に求める入山協力金は、当日バス券を購入した１５人中７人が支払った。
　屋久島町や県、国などでつくる「屋久島山岳部保全利用協議会」（会長・荒木耕治町長）は、バス券購入の際に協力金の支払いを求めていたが、元職員による横領が発覚したため、声掛けを当面自粛する。これまでは約８割の登山者が支払いに応じていたという。
（記事全文は２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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