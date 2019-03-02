南薩線の記憶伝えたい　８月 南さつまで企画展、組織委が準備

(2019/03/02 20:20)

南薩線に関する貴重な資料に見入る伝承組織委員会＝南さつま市の加世田地区公民館

「南薩線企画展２０１９ 廃止から３５年～みんなでつなぐ故郷の記憶～」が８月９～１２日、南さつま市民会館である。懐かしい写真や貴重な資料を展示し、南薩鉄道の記憶を伝える。南薩線伝承組織委員会＝有木道則委員長（７０）、７人＝が中心となり、準備を進めている。南薩鉄道は１９１４（大正３）年開業の私鉄。日置市伊集院や南さつま市加世田、枕崎市など薩摩半島西岸を結び、８４（昭和５９）年３月に廃止された。県内外の有志でつくる実行委員会が２０１４年夏、「南薩鉄道１００年企画展～廃止３０年蘇（よみが）える鉄道の記憶」を南さつま市民会館で開いた。３日間で目標の倍以上の約４５００人が訪れ、次回開催を望む声が多かったという。