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南薩線の記憶伝えたい　８月 南さつまで企画展、組織委が準備

(2019/03/02 20:20)
南薩線に関する貴重な資料に見入る伝承組織委員会＝南さつま市の加世田地区公民館
　「南薩線企画展２０１９　廃止から３５年～みんなでつなぐ故郷の記憶～」が８月９～１２日、南さつま市民会館である。懐かしい写真や貴重な資料を展示し、南薩鉄道の記憶を伝える。南薩線伝承組織委員会＝有木道則委員長（７０）、７人＝が中心となり、準備を進めている。
　南薩鉄道は１９１４（大正３）年開業の私鉄。日置市伊集院や南さつま市加世田、枕崎市など薩摩半島西岸を結び、８４（昭和５９）年３月に廃止された。
　県内外の有志でつくる実行委員会が２０１４年夏、「南薩鉄道１００年企画展～廃止３０年蘇（よみが）える鉄道の記憶」を南さつま市民会館で開いた。３日間で目標の倍以上の約４５００人が訪れ、次回開催を望む声が多かったという。
（記事全文は３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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