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鹿児島マラソン　３日午前８時半、ドルフィンポート前スタート

(2019/03/03 00:00)
レセプションで紹介される招待選手ら＝鹿児島市の城山ホテル鹿児島
　「鹿児島マラソン２０１９」（鹿児島市など実行委員会、鹿児島陸上競技協会主催、南日本新聞社など共催）は３日午前８時半、鹿児島市本港新町のドルフィンポート前をスタートする。県内外から約１万２５００人が参加し、市街地や鹿児島湾岸を駆ける。
　鹿児島地方気象台によると、３日の天気予報は雨で、雷を伴う可能性がある。実行委事務局は、開催の可否を午前４時半までに大会ホームページで告知する。
（記事全文は３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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