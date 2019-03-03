「鹿児島での対局で着たい」　羽生九段に大島紬贈呈

(2019/03/03 06:30)

贈呈された大島紬の羽織を着る羽生善治さん。後方に展示されるのが贈呈された着物＝東京・有楽町のかごしま遊楽館

将棋の羽生善治九段（４８）に２日、鹿児島県と本場大島紬織物協同組合から大島紬の着物が贈られた。羽生さんは「鹿児島で次回、対局がある時に着られればいい」と喜んだ。祖父が西之表市出身の羽生さんは、昨年も同市を訪れている。対局などで着物を着る機会が多いため、県と組合は鹿児島の伝統的工芸品の良さを知ってもらおうと贈呈を決めた。