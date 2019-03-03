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大学生の就職活動本格化　鹿児島市で合同説明会

(2019/03/03 13:00)
学生でにぎわう企業説明会＝鹿児島市の鹿児島アリーナ
　２０２０年春卒業の大学生向けの合同企業説明会（マイナビ主催）が２日、鹿児島市の鹿児島アリーナであり、県内でも就職活動が本格スタートした。県内外１３５社、学生約８５０人が参加。インターンシップなど早期から志望を絞り込んできた学生も「多様な業界に触れる機会」と企業担当者の話に耳を傾けた。選考開始は６月１日。
　県内では８日にリクナビ、１９日に県主催の合同説明会がある。
（記事全文は３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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