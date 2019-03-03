食品の国際規格取得 鹿児島県内の高校で初 国分中央高
(2019/03/03 20:00)
霧島市の国分中央高校が、国際水準の食品安全規格「ＡＳＩＡＧＡＰ（アジアギャップ）」の認証を取得した。鹿児島県内の高校では初めて。学校近くの農場で栽培するサツマイモの生産工程管理が認められた。生徒や職員らは「取り組みを評価されてうれしい」と喜んでいる。
ＡＳＩＡＧＡＰの認証取得を喜ぶ国分中央高校園芸工学科の生徒ら＝霧島市の同校
ＧＡＰは、農産物の生産工程で生産者が守るべき管理基準。ＡＳＩＡＧＡＰは、日本ＧＡＰ協会によって開発された認証プログラムの一つで、食品業界の国際組織「世界食品安全イニシアチブ（ＧＦＳＩ）」にも承認された。
（記事全文は４日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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