初の後夜祭　余韻味わう　鹿児島マラソン

(2019/03/03 22:00)

レースの思い出を語り合い交流する参加者ら＝鹿児島市の天文館公園

大会終了後、天文館公園で「後夜祭～おやっとさー」が開かれた。ランナーやボランティアは振る舞い焼酎を楽しみながら思い出を語り、レースの余韻に浸った。実行委員会が初企画。焼酎や車エビの素揚げ、おでんなどの無料配布や、天文館連絡協議会加盟店のブースが並んだ。強い雨に見舞われたが、ステージイベントや参加者同士の交流で盛り上がった。