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初の後夜祭　余韻味わう　鹿児島マラソン

(2019/03/03 22:00)
レースの思い出を語り合い交流する参加者ら＝鹿児島市の天文館公園
　大会終了後、天文館公園で「後夜祭～おやっとさー」が開かれた。ランナーやボランティアは振る舞い焼酎を楽しみながら思い出を語り、レースの余韻に浸った。
　実行委員会が初企画。焼酎や車エビの素揚げ、おでんなどの無料配布や、天文館連絡協議会加盟店のブースが並んだ。強い雨に見舞われたが、ステージイベントや参加者同士の交流で盛り上がった。
（記事全文は４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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