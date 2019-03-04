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南日本作文コンクール　４２人と８校表彰

(2019/03/04 13:00)
賞状と盾を受け取る特別賞の受賞者＝鹿児島市の南日本新聞会館
　第５５回南日本作文コンクール（南日本新聞社主催、鹿児島県教育委員会、宮崎県教委など後援）の表彰式が３日、鹿児島市の南日本新聞会館であった。３席以上の児童４２人と、学校賞の８小学校に賞状と盾が贈られた。
　鹿児島、宮崎両県の１３８校から３７０点が寄せられた。個人は特別賞の南日本新聞社賞に６人、１～３席に計３６人が選ばれた。学校賞で最高の文部科学大臣賞は、鹿児島市の田上小が４年連続で受賞した。
（記事全文は４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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