南日本作文コンクール　４２人と８校表彰

(2019/03/04 13:00)

賞状と盾を受け取る特別賞の受賞者＝鹿児島市の南日本新聞会館

第５５回南日本作文コンクール（南日本新聞社主催、鹿児島県教育委員会、宮崎県教委など後援）の表彰式が３日、鹿児島市の南日本新聞会館であった。３席以上の児童４２人と、学校賞の８小学校に賞状と盾が贈られた。鹿児島、宮崎両県の１３８校から３７０点が寄せられた。個人は特別賞の南日本新聞社賞に６人、１～３席に計３６人が選ばれた。学校賞で最高の文部科学大臣賞は、鹿児島市の田上小が４年連続で受賞した。