“インスタ映え”ベンチ登場　えびの・京町

(2019/03/04 22:00)

オリジナル浴衣でベンチに座るみなほ会のメンバー＝えびの市の京町温泉駅観光交流センター

えびの市の三つの温泉（京町温泉、吉田温泉、加久藤温泉）の旅館おかみでつくる「みなほ会」＝仁科睦子会長（５９）＝は、同市向江の京町温泉駅観光交流センターに“インスタ映え”ベンチを設置した。カサブランカの造花を飾ったベンチに座ってひもを握ると、ハート形の風船２１個を持っているように見える仕組み。オリジナル浴衣をデザインした等身大の顔出しパネルもあり、貸し出し用の浴衣をセンター内に展示している。