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“インスタ映え”ベンチ登場　えびの・京町

(2019/03/04 22:00)
オリジナル浴衣でベンチに座るみなほ会のメンバー＝えびの市の京町温泉駅観光交流センター
　えびの市の三つの温泉（京町温泉、吉田温泉、加久藤温泉）の旅館おかみでつくる「みなほ会」＝仁科睦子会長（５９）＝は、同市向江の京町温泉駅観光交流センターに“インスタ映え”ベンチを設置した。
　カサブランカの造花を飾ったベンチに座ってひもを握ると、ハート形の風船２１個を持っているように見える仕組み。オリジナル浴衣をデザインした等身大の顔出しパネルもあり、貸し出し用の浴衣をセンター内に展示している。
（記事全文は５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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