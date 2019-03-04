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外国人110番 3年で2.5倍に 鹿児島県警 通訳人の増員、能力強化図る

(2019/03/04 23:00)
通訳人研修会で刑事役（左）の発言を容疑者の母国語に訳す指定通訳人（中央）＝鹿児島市の県警本部
　２０１８年に鹿児島県内で外国人からの１１０番が１２４件あり、３年前の約２．５倍に増えたことが、県警のまとめで４日までに分かった。外国人の居住者や観光客が増加しており、県警は日本語を話せない外国人に適切に対応するため、通訳人の増員や能力強化を図っている。
　県警地域課によると、１５年に５０件だった外国人からの１１０番は、１６年９６件、１７年１１１件と年々増加。内容は交通関係の相談などが多く、事件の通報もあるという。
（記事全文は５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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