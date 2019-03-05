鹿児島県の農家民宿 5年で1.6倍 奄美や大隅の伸び顕著
(2019/03/05 13:00)
県農村振興課によると、１７年度は多い順に北薩３８、大島３４、大隅３０、鹿児島１７、姶良・伊佐１３、熊毛１１、南薩９だった。１２年度と比べると、大島１９、鹿児島１７、大隅１４と大きく伸びた。姶良・伊佐４、南薩３、熊毛２で、北薩の増減はなかった。
県全体の軒数は１２年度９３、１３年度１０２、１４年度１１４、１５年度１２６、１６年度１４８と増加傾向にある。
（記事全文は５日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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