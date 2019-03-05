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鹿児島県の農家民宿　5年で1.6倍　奄美や大隅の伸び顕著

(2019/03/05 13:00)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県内の農家民宿は２０１７年度１５２軒で、１２年度の１．６倍に伸びたことが分かった。地域振興局・支庁別では大島や鹿児島、大隅の増加が目立った。
　県農村振興課によると、１７年度は多い順に北薩３８、大島３４、大隅３０、鹿児島１７、姶良・伊佐１３、熊毛１１、南薩９だった。１２年度と比べると、大島１９、鹿児島１７、大隅１４と大きく伸びた。姶良・伊佐４、南薩３、熊毛２で、北薩の増減はなかった。
　県全体の軒数は１２年度９３、１３年度１０２、１４年度１１４、１５年度１２６、１６年度１４８と増加傾向にある。
（記事全文は５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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