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欧州美術留学生展開幕　寄贈作品や新作６５点　鹿児島市立美術館

(2019/03/06 06:30)
欧州美術留学生の作品に見入る来場者＝鹿児島市立美術館
　南日本美術展で海老原賞、吉井賞（元パリ賞）を受けて留学した作家の作品が並ぶ「欧州美術留学生と仲間たち展」が５日、鹿児島市立美術館で始まった。パリの風景画、女性像の彫刻など多様な作品が来場者を魅了する。１０日まで。無料。
　留学生の支援団体の一つ、鹿児島テレビ放送（ＫＴＳ）の開局５０周年記念事業。第１回県海外派遣美術留学生の故大嵩禮造さんから、昨春まで留学した第２１回吉井賞の吉村英彦さんまで、３３人のＫＴＳへの寄贈作品と新作・近作計６５点が並ぶ。
（記事全文は６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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