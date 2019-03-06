欧州美術留学生展開幕　寄贈作品や新作６５点　鹿児島市立美術館

(2019/03/06 06:30)

欧州美術留学生の作品に見入る来場者＝鹿児島市立美術館

南日本美術展で海老原賞、吉井賞（元パリ賞）を受けて留学した作家の作品が並ぶ「欧州美術留学生と仲間たち展」が５日、鹿児島市立美術館で始まった。パリの風景画、女性像の彫刻など多様な作品が来場者を魅了する。１０日まで。無料。留学生の支援団体の一つ、鹿児島テレビ放送（ＫＴＳ）の開局５０周年記念事業。第１回県海外派遣美術留学生の故大嵩禮造さんから、昨春まで留学した第２１回吉井賞の吉村英彦さんまで、３３人のＫＴＳへの寄贈作品と新作・近作計６５点が並ぶ。