鹿児島県公立高校入試始まる 受験者平成最低の９７８４人
(2019/03/06 22:00)
鹿児島県内の２０１９年度公立高校入学者選抜学力検査が６日、全日制と定時制計６８校で始まった。出願者１万１２１人のうち、受験者は平成に入って最低の９７８４人。学力検査定員１万１３２７人に対する倍率は０．８６倍だった。７日まで。
緊張した様子で説明を聞く受験生＝鹿児島市の鹿児島中央高校
６日は国語、理科、英語があった。最終出願倍率が最も高かった鹿児島市の鹿児島中央高校では、学力検査定員２８８人に対して４５０人が緊張した面持ちで試験に臨んだ。
７日は社会、数学、面接などがある。合格者は１４日午前１１時以降、各高校で発表する。
（記事全文は７日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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