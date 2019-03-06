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鹿児島県公立高校入試始まる　受験者平成最低の９７８４人

(2019/03/06 22:00)
緊張した様子で説明を聞く受験生＝鹿児島市の鹿児島中央高校
　鹿児島県内の２０１９年度公立高校入学者選抜学力検査が６日、全日制と定時制計６８校で始まった。出願者１万１２１人のうち、受験者は平成に入って最低の９７８４人。学力検査定員１万１３２７人に対する倍率は０．８６倍だった。７日まで。
　６日は国語、理科、英語があった。最終出願倍率が最も高かった鹿児島市の鹿児島中央高校では、学力検査定員２８８人に対して４５０人が緊張した面持ちで試験に臨んだ。
　７日は社会、数学、面接などがある。合格者は１４日午前１１時以降、各高校で発表する。
（記事全文は７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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