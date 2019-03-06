鹿児島県公立高校入試始まる　受験者平成最低の９７８４人

(2019/03/06 22:00)

緊張した様子で説明を聞く受験生＝鹿児島市の鹿児島中央高校

鹿児島県内の２０１９年度公立高校入学者選抜学力検査が６日、全日制と定時制計６８校で始まった。出願者１万１２１人のうち、受験者は平成に入って最低の９７８４人。学力検査定員１万１３２７人に対する倍率は０．８６倍だった。７日まで。６日は国語、理科、英語があった。最終出願倍率が最も高かった鹿児島市の鹿児島中央高校では、学力検査定員２８８人に対して４５０人が緊張した面持ちで試験に臨んだ。７日は社会、数学、面接などがある。合格者は１４日午前１１時以降、各高校で発表する。