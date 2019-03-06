TOP鹿児島のニュース 社会 科学 宇宙開発

鹿児島ロケット　エンジン正常に燃焼　内之浦で試験

(2019/03/06 23:10)
燃焼試験後のエンジンを確認する鹿児島ロケット開発担当者＝肝付町の内之浦宇宙空間観測所
　鹿児島大学などが開発中の小型ロケット「鹿児島ロケット」のエンジン燃焼試験が６日、肝付町の内之浦宇宙空間観測所であった。予定通り６秒間正常に燃焼し、目標を上回る推力を得た。試験は４回目。
　鹿児島ロケットは、推進剤に固体燃料と液体酸素を使う「ハイブリッドロケット」。初号機は全長２．５メートル、重さ２３キロで、打ち上げは夏以降を見込む。
（記事全文は７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ