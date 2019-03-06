鹿児島ロケット　エンジン正常に燃焼　内之浦で試験

(2019/03/06 23:10)

燃焼試験後のエンジンを確認する鹿児島ロケット開発担当者＝肝付町の内之浦宇宙空間観測所

鹿児島大学などが開発中の小型ロケット「鹿児島ロケット」のエンジン燃焼試験が６日、肝付町の内之浦宇宙空間観測所であった。予定通り６秒間正常に燃焼し、目標を上回る推力を得た。試験は４回目。鹿児島ロケットは、推進剤に固体燃料と液体酸素を使う「ハイブリッドロケット」。初号機は全長２．５メートル、重さ２３キロで、打ち上げは夏以降を見込む。