TOP鹿児島のニュース 政治・経済 経済・産業

鹿銀頭取に松山副頭取

(2019/03/07 15:18)
南日本新聞ニュース
　鹿児島銀行は、次期頭取に松山澄寛副頭取（６３）を昇格させる人事を固めた。上村基宏頭取（６６）は代表権のある会長に就く見通し。８日の取締役会で内定し、６月下旬に就任する見込み。
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ