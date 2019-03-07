１４５８人に桜咲く　鹿児島大学前期合格発表

(2019/03/07 22:00)

大学の先輩らに胴上げされて合格を喜ぶ受験生＝鹿児島市郡元１丁目の鹿児島大学

鹿児島大学（鹿児島市）は７日、一般入試前期日程の合格者１４５８人を発表した。郡元キャンパスでは掲示板で自分の番号を見つけた受験生が「やったー」と歓声を上げ、保護者や同級生らと喜び合った。掲示板を背に記念撮影したり、在学生に胴上げされたりする姿も見られた。鹿大は午前１０時に合格者番号を掲示。合格者は募集人員より１２８人多く、実質倍率は２．１倍。ホームページでも発表した。