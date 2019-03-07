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１４５８人に桜咲く　鹿児島大学前期合格発表

(2019/03/07 22:00)
大学の先輩らに胴上げされて合格を喜ぶ受験生＝鹿児島市郡元１丁目の鹿児島大学
　鹿児島大学（鹿児島市）は７日、一般入試前期日程の合格者１４５８人を発表した。郡元キャンパスでは掲示板で自分の番号を見つけた受験生が「やったー」と歓声を上げ、保護者や同級生らと喜び合った。掲示板を背に記念撮影したり、在学生に胴上げされたりする姿も見られた。
　鹿大は午前１０時に合格者番号を掲示。合格者は募集人員より１２８人多く、実質倍率は２．１倍。ホームページでも発表した。
（記事全文は８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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