春の火災予防運動　姶良市消防・一日署長に地元出身プロレスラー

(2019/03/08 06:30)

一日消防署長を務める桜島なおきさん（右）＝姶良市のイオンタウン姶良

春の全国火災予防運動最終日の７日、姶良市出身で福岡を中心に活躍するプロレスラー桜島なおき（本名・瀬戸口直貴）さん（３４）が、同市消防本部の一日消防署長に任命され、広報活動に参加した。桜島さんは、市消防本部の自動体外式除細動器（ＡＥＤ）キャラクターと一緒に、イオンタウン姶良の店頭に立ち、住宅用火災警報器の交換や寝たばこ防止に関するチラシを配った。救出訓練の指揮もした。