新体育館「中央駅西口に整備を」 鹿児島県屋内競技17団体、知事に要望
(2019/03/09 00:15)
鹿児島県の新総合体育館整備計画を巡り、県内の屋内スポーツ１７競技団体は８日、県が「最適地」として進める鹿児島中央駅西口付近（鹿児島市武１丁目）に早期建設するよう三反園訓知事に要望した。
三反園訓知事に要望書を渡す県バスケットボール協会の増留貴朗名誉会長（中央）＝県庁
西口での整備には、県議会や経済界に渋滞や駐車場不足を懸念する声がある。競技団体を代表して県庁を訪ねた県バスケットボール協会の増留貴朗名誉会長（８０）は「さまざまな意見があることは承知しているが、既存の県体育館は老朽化し、一刻も早い整備が必要だ」と話した。
（記事全文は９日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 新体育館「中央駅西口に整備を」 鹿児島県屋内競技17団体、知事に要望 (03/09 00:15)
- 「写真力」98点 篠山紀信展始まる 鹿児島市・県民交流センター (03/08 23:30)
- 中種子養護・高等部、西之表で初の「出張販売」 在庫管理も工夫 (03/08 21:21)
- 鹿児島市黎明館の石橋 修復着々 「たんたど石」へ変更へ (03/08 13:00)
- 春の火災予防運動 姶良市消防・一日署長に地元出身プロレスラー (03/08 06:30)
- 緑色の輝きずらり 生産日本一の指宿、ソラマメ収穫ピーク (03/07 23:30)
- １４５８人に桜咲く 鹿児島大学前期合格発表 (03/07 22:00)
- 龍馬ハネムーンウオークのテーマ完成 霧島のアマチュアバンド制作 (03/07 20:00)
- 鹿児島銀行頭取に松山副頭取 (03/07 15:18)
- 離島の停電、復旧迅速に １０管と九電が全国初の災害協定 (03/07 13:00)
- トラック業界 働き方改革を セミナーに２００人 鹿児島市 (03/07 06:30)
- 鹿児島ロケット エンジン正常に燃焼 内之浦で試験 (03/06 23:10)
- 鹿児島県公立高校入試始まる 受験者平成最低の９７８４人 (03/06 22:00)
- 美山の朝マルシェ３周年 運営工夫し２４回 人気イベントに 東市来 (03/06 20:50)
- 「一杯入魂」成果を披露 ホテル短大校でカクテルコンペ 鹿児島市 (03/06 13:00)
- 欧州美術留学生展開幕 寄贈作品や新作６５点 鹿児島市立美術館 (03/06 06:30)
- ３月６日 啓蟄 花蜜求めハチ活発に 鹿児島市 (03/05 23:00)
- おれんじ食堂「アフタヌーン便」モニターツアー 肥薩おれんじ鉄道 (03/05 22:45)
- 観客巻き込み即興劇 ガウンガウン祭り いちき串木野・深田神社 (03/05 20:50)
- 鹿児島県の農家民宿 5年で1.6倍 奄美や大隅の伸び顕著 (03/05 13:00)
- 奄美とカリブの交流へ 東京五輪・パラリンピック ホストタウン調印式 (03/05 06:30)
- 外国人110番 3年で2.5倍に 鹿児島県警 通訳人の増員、能力強化図る (03/04 23:00)
- “インスタ映え”ベンチ登場 えびの・京町 (03/04 22:00)
- 「サーフィンの聖地で働こう」福祉・医療人材確保へPRパンフ 種子島 (03/04 20:45)
- 南日本作文コンクール ４２人と８校表彰 (03/04 13:00)
- ３年生４人が全商１級制覇 家庭科三冠王は県内トップ 鹿屋女子高 (03/04 06:30)
- 大阪でかごしまファンデー 出身者ら３万５０００人集う (03/03 23:00)
- 初の後夜祭 余韻味わう 鹿児島マラソン (03/03 22:00)
- 食品の国際規格取得 鹿児島県内の高校で初 国分中央高 (03/03 20:00)
- 大学生の就職活動本格化 鹿児島市で合同説明会 (03/03 13:00)