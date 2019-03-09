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Ｊ２鹿児島Ｕ連敗

(2019/03/09 16:03)
南日本新聞ニュース
　サッカーＪ２の鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は９日、鹿児島市の白波スタジアムで甲府と対戦し、０－１で敗れ、２連敗となった。
　前半は９分にＤＦ砂森のロングパスにＦＷ韓が抜け出し、１２分にはＭＦ中原優がシュートを放つなど攻勢をかけたが得点は奪えなかった。後半は立て続けにピンチを迎え、７分にフリーキックの流れから先制を許してしまう。以降は両サイドを起点に攻め込んだが、追いつけなかった。
　次戦は１７日、岐阜県で岐阜と戦う。

（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）

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