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門出に彩りを 学生服生産ピーク「カンコー」都城工場 全国１万校分受注

(2019/03/09 20:00)
ブレザーをアイロンで仕上げる従業員＝都城市年見町の管公学生服都城工場
　「カンコー」ブランドで知られる管公学生服（岡山県）は入学式シーズンを控え、生産のピークを迎えている。志布志、伊佐市など全１９工場のうち最大規模の都城市年見町の都城工場では、期間アルバイト２０人を含む約３８０人が、ミシン縫製や校章・ボタン付け、アイロン仕上げに奮闘する。
　都城工場では、上着を中心に全国約１万校分、通常期の１．２倍となる１日約１２００着を生産。鶴丸や甲南、鹿児島南など鹿児島県の公立高校に加え、県内一円の中学校の制服を受注する。通常スーツを作る生産ラインをセーラー服に変更して対応中だ。
（記事全文は１０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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