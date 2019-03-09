門出に彩りを 学生服生産ピーク「カンコー」都城工場 全国１万校分受注

(2019/03/09 20:00)

ブレザーをアイロンで仕上げる従業員＝都城市年見町の管公学生服都城工場

「カンコー」ブランドで知られる管公学生服（岡山県）は入学式シーズンを控え、生産のピークを迎えている。志布志、伊佐市など全１９工場のうち最大規模の都城市年見町の都城工場では、期間アルバイト２０人を含む約３８０人が、ミシン縫製や校章・ボタン付け、アイロン仕上げに奮闘する。都城工場では、上着を中心に全国約１万校分、通常期の１．２倍となる１日約１２００着を生産。鶴丸や甲南、鹿児島南など鹿児島県の公立高校に加え、県内一円の中学校の制服を受注する。通常スーツを作る生産ラインをセーラー服に変更して対応中だ。