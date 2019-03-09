絶景望む手作りベンチ 協力隊員の提案に住民協力 西之表伊関・木折坂
(2019/03/09 22:00)
西之表市の東海岸や太平洋の絶景を一望できる同市伊関の県道・国上安納線木折（きおり）坂に、展望用ベンチが設置された。伊関小学校区担当の地域おこし協力隊員、横村圭さん（４３）が提案。住民が木材提供や加工などで協力し、実現した。
太平洋を望む景勝地に設置されたベンチに座る横村圭さん（左）ら伊関小学校区民＝西之表市伊関
県熊毛支庁の許可を得て設置したのは、幅２．６メートルのタブの木の一枚板を使った１基と、杉の丸太を輪切りにした３基。
（記事全文は１０日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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