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絶景望む手作りベンチ 協力隊員の提案に住民協力　西之表伊関・木折坂

(2019/03/09 22:00)
太平洋を望む景勝地に設置されたベンチに座る横村圭さん（左）ら伊関小学校区民＝西之表市伊関
　西之表市の東海岸や太平洋の絶景を一望できる同市伊関の県道・国上安納線木折（きおり）坂に、展望用ベンチが設置された。伊関小学校区担当の地域おこし協力隊員、横村圭さん（４３）が提案。住民が木材提供や加工などで協力し、実現した。
　県熊毛支庁の許可を得て設置したのは、幅２．６メートルのタブの木の一枚板を使った１基と、杉の丸太を輪切りにした３基。
（記事全文は１０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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