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鳥取政昭さん死去　画家、元二科会評議員　９２歳

(2019/03/09 23:00)
南日本新聞ニュース
　二科会会員で元評議員の画家、鳥取政昭（とっとり・まさあき）さんが２月２３日、南大隅町の病院で死去した。９２歳。曽於市末吉出身。自宅は鹿屋市。葬儀・告別式は近親者のみで行った。喪主は妻アヤネさん。
　２２歳で故吉井淳二氏に師事。１９５６（昭和３１）年に京都市立美術大学（現京都市立芸術大）に入学、６０年卒業。６７年に県教育委員会海外留学生として欧州留学した。
（記事全文は１０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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