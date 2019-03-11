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津波避難タワー完成間近　高さ１３メートル、６６０人収容　内之浦

(2019/03/11 13:00)
肝付町の内之浦地区で建設中の津波避難タワー
　巨大津波に備え肝付町が内之浦地区に建設中の避難タワーは、３月末にも完成予定だ。最大６６０人を収容し、海岸沿いの住民の砦（とりで）となる。
　内之浦地区は太平洋に面し、沿岸部に住宅が多い。町によると、南海トラフ地震では最短２０分後に１メートル、４６分後には最大８．３９メートルの津波が到達すると想定されている。
　タワーは鉄筋コンクリート製。高さ１３メートルの３層構造で、延べ床面積３４５平方メートル。
（記事全文は１０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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