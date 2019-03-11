津波避難タワー完成間近 高さ１３メートル、６６０人収容 内之浦
(2019/03/11 13:00)
巨大津波に備え肝付町が内之浦地区に建設中の避難タワーは、３月末にも完成予定だ。最大６６０人を収容し、海岸沿いの住民の砦（とりで）となる。
肝付町の内之浦地区で建設中の津波避難タワー
内之浦地区は太平洋に面し、沿岸部に住宅が多い。町によると、南海トラフ地震では最短２０分後に１メートル、４６分後には最大８．３９メートルの津波が到達すると想定されている。
タワーは鉄筋コンクリート製。高さ１３メートルの３層構造で、延べ床面積３４５平方メートル。
（記事全文は１０日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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