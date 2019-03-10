躍動感あふれる曲披露 式典音楽の試奏会 かごしま国体・障スポ
(2019/03/10 06:30)
２０２０年のかごしま国体・全国障害者スポーツ大会の開・閉会式で使用する式典音楽の試奏会が９日、鹿児島市の松陽高校であった。同校吹奏楽部など４校１２５人が躍動感ある演奏を披露。開会まで１年６カ月余りとなった大会へ弾みを付けた。
かごしま国体の式典音楽試奏会で躍動感あふれる演奏をする高校生ら＝鹿児島市の松陽高校
鹿児島市出身の吉俣良さん（５９）ら制作した作曲家４人と三反園訓知事が立ち会った。合唱は鹿児島女子高・鶴丸高の音楽部、武岡台高合唱部が務めた。
（記事全文は１０日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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