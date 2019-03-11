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東日本大震災８年　鹿児島県内避難者１２３人　１７市町村で生活

(2019/03/11 10:00)
南日本新聞ニュース
　東日本大震災から１１日で８年になる。復興庁によると、鹿児島県内には１７市町村に１２３人の避難者が生活している（２月７日現在）。最も多かった２８１人（２０１２年４月）の半数以下になったが、福島第１原発事故の影響などで故郷に戻れない状態が続いている。
　避難者は、被災状況や当時の居住地域に関わらず、震災時の居住地に戻る意思がある人。県内では、公営住宅などに６８人、親戚や知人宅に５５人が暮らしている。
（記事全文は１０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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