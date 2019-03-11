東日本大震災８年　鹿児島県内避難者１２３人　１７市町村で生活

(2019/03/11 10:00)

東日本大震災から１１日で８年になる。復興庁によると、鹿児島県内には１７市町村に１２３人の避難者が生活している（２月７日現在）。最も多かった２８１人（２０１２年４月）の半数以下になったが、福島第１原発事故の影響などで故郷に戻れない状態が続いている。避難者は、被災状況や当時の居住地域に関わらず、震災時の居住地に戻る意思がある人。県内では、公営住宅などに６８人、親戚や知人宅に５５人が暮らしている。