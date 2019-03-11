「カルメン」１４００人魅了　宝山ホール

(2019/03/11 13:46)

愛や狂気を情熱的に歌い、演じる出演者＝１０日、鹿児島市の宝山ホール

南日本音楽祭・鹿児島オペラ協会定期公演「カルメン」（同協会、南日本新聞社主催）が１０日、鹿児島市の宝山ホールであった。１９世紀前半のスペイン・セビリアを舞台に、自由奔放な女性カルメンと青年ドン・ホセの恋と破局を情熱的に歌い、１４００人を魅了した。ビゼー作曲、全４幕。生真面目な伍長ホセはカルメンのとりこになるが、彼女の心は闘牛士エスカミーリョに移ってしまう。ホセの狂気や、死を覚悟で愛を貫くカルメンの心情を、鹿児島交響楽団の演奏にのせ、豊かな歌声で表現した。田上小２年の小島凜さんは「歌がかっこよかった」。祖母の福重千恵子さん（６８）は「孫と楽しい時間を過ごせた」と話した。児童合唱に出演した松元あかりさん＝阿久根市立山下小３年＝は、姉の莉乃さん＝同６年、ダンカイロ役の父祐一さん（４３）と初の親子共演。「お父さんにアドバイスをもらって練習した。お客さんからの拍手がうれしかった」と笑顔を見せた。