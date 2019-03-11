鹿屋に新たな文化を 舞踊やバレエ、詩吟コラボ 17日、20団体が共演
(2019/03/11 20:30)
鹿屋市に新たな文化の風を巻き起こせ－。「温故知新」と銘打ったイベントが、１７日午後２時から市文化会館で開かれる。舞踊やダンス、音楽活動に取り組むグループが、ジャンルと世代を超えて共演し、斬新なステージを繰り広げる。
稽古に励む出演者＝鹿屋市文化会館
出演は約２０団体総勢約１００人。前半は、昨年末に上演した市民公募による創作市民歌舞劇「西郷どんと大久保どん」の五つの場面を再現する。本公演では舞踊やバレエ、詩吟の共演など目先を変えたステージが人気を集め、再演を希望する市民の声に応えた。
市教育委員会主催。２０００円（高校生以下半額）。市文化会館＝0994(44)5115。
（記事全文は１２日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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