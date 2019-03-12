2018年 奄美来訪最多67万8000人 スカイマーク鹿児島線効果
(2019/03/12 06:30)
格安航空会社（ＬＣＣ）バニラ・エアの関西空港－奄美線の１７年３月就航で、関西地域からも７．９％増え、８万４３６９人だった。関東は３．７％増の１０万３１３５人、福岡２．５％増の２万２２８９人、沖縄０．４％減の７万２１８人。このほか、名瀬港に台湾から大型クルーズ船が９回寄港し、１万７２３８人が訪れた。
（記事全文は１２日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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