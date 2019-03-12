2018年 奄美来訪最多67万8000人　スカイマーク鹿児島線効果

(2019/03/12 06:30)

鹿児島県は１１日、２０１８年に奄美群島を訪れた人（入域客）が６７万８１２１人だったと発表した。１７年より９．５％増え、３年連続で過去最高を更新した。スカイマークの鹿児島－奄美線が８月に就航し、鹿児島からの入域客が３７万６７２８人と８．５％伸びた。格安航空会社（ＬＣＣ）バニラ・エアの関西空港－奄美線の１７年３月就航で、関西地域からも７．９％増え、８万４３６９人だった。関東は３．７％増の１０万３１３５人、福岡２．５％増の２万２２８９人、沖縄０．４％減の７万２１８人。このほか、名瀬港に台湾から大型クルーズ船が９回寄港し、１万７２３８人が訪れた。