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2018年 奄美来訪最多67万8000人　スカイマーク鹿児島線効果

(2019/03/12 06:30)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は１１日、２０１８年に奄美群島を訪れた人（入域客）が６７万８１２１人だったと発表した。１７年より９．５％増え、３年連続で過去最高を更新した。スカイマークの鹿児島－奄美線が８月に就航し、鹿児島からの入域客が３７万６７２８人と８．５％伸びた。
　格安航空会社（ＬＣＣ）バニラ・エアの関西空港－奄美線の１７年３月就航で、関西地域からも７．９％増え、８万４３６９人だった。関東は３．７％増の１０万３１３５人、福岡２．５％増の２万２２８９人、沖縄０．４％減の７万２１８人。このほか、名瀬港に台湾から大型クルーズ船が９回寄港し、１万７２３８人が訪れた。
（記事全文は１２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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