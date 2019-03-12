海外バイヤーが茶産地体験 加工施設見学や試飲 鹿児島市など
(2019/03/12 22:00)
かごしま茶を海外に売り込もうと、アメリカやシンガポールのバイヤーら約４０人を招いた産地視察や交流会が１２日、鹿児島市で始まった。参加者は香ばしい匂いが漂う工場を訪ねたり、試飲したりして理解を深めた。
かごしま茶の味や香りを確認する海外バイヤー＝鹿児島市の県茶市場
鹿児島市の輸出業者・鹿児島茶輸出研究所が、農林水産省の茶輸出特別支援事業を活用して企画した。同市のＪＡかごしま茶業では、海外で人気を集めている抹茶の加工施設を見学し、熱心に質問する参加者もいた。
（記事全文は１３日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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