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春の花々鮮やかに　鹿屋・ダマスクの風

(2019/03/13 20:00)
満開となり、風に揺れるビタミンカラーのポピー＝鹿屋市小薄町のダマスクの風
　鹿屋市小薄町のフラワーガーデン「ダマスクの風」で春の花々が見頃を迎えている。オレンジや黄色のビタミンカラーが鮮やかなポピーは満開。１００種類３万球のチューリップも咲き始めた。５月ごろまで楽しめそう。
　５ヘクタールの敷地内で２００種類１０万株の草花を栽培する。色とりどりのパンジーや、ピンクの小さな花がかわいらしいツルコザクラも目を引く。
（記事全文は１４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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