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かごしま水族館職員が２０００万円超横領

(2019/03/14 13:32)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市のかごしま水族館の男性職員が複数回に渡り、計約２５００万円を横領していたことが１４日、分かった。同館を運営する市水族館公社によると、１月に発覚。３月上旬「懲戒解雇した」としている。元職員は弁済の意思を示しているという。
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