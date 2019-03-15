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春の木市始まる、５月６日まで　鹿児島市の甲突川左岸緑地帯

(2019/03/15 22:20)
春の花々を品定めする買い物客＝鹿児島市の甲突川左岸緑地帯
　春の木市（市木市振興会主催）が１５日、鹿児島市の甲突川左岸緑地帯で始まった。好天に恵まれ、午前中から多くの買い物客らでにぎわった。５月６日まで。
　２２店が軒を連ね、庭木や果樹苗木、鉢物など約１０００種、計５万本を販売。振興会の藤田繁利会長（７１）によると「花や夏野菜の苗、お手頃価格のミニ盆栽が若い女性らに人気」。期間が５３日間と長く、品物も随時変わる。藤田会長は「季節の移ろいも楽しめる。何度でも足を運んで」と話した。
（記事全文は１６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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