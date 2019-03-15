春の木市始まる、５月６日まで　鹿児島市の甲突川左岸緑地帯

(2019/03/15 22:20)

春の花々を品定めする買い物客＝鹿児島市の甲突川左岸緑地帯

春の木市（市木市振興会主催）が１５日、鹿児島市の甲突川左岸緑地帯で始まった。好天に恵まれ、午前中から多くの買い物客らでにぎわった。５月６日まで。２２店が軒を連ね、庭木や果樹苗木、鉢物など約１０００種、計５万本を販売。振興会の藤田繁利会長（７１）によると「花や夏野菜の苗、お手頃価格のミニ盆栽が若い女性らに人気」。期間が５３日間と長く、品物も随時変わる。藤田会長は「季節の移ろいも楽しめる。何度でも足を運んで」と話した。