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鹿屋「やねだん」の豊重哲郎さん 鹿児島県知事表彰

(2019/03/16 13:30)
　鹿児島県の三反園訓知事は１５日、住民総参加型の集落運営やリーダー育成などに貢献したとして、鹿屋市柳谷集落（通称やねだん）の町内会長豊重哲郎さん（７７）を表彰し。
　やねだんでは補助金に頼らない地域づくりに取り組み、オリジナル焼酎開発などで集落の活動資金を捻出している。豊重さんは２０１８年度「ふるさとづくり大賞」で総理大臣賞も受けた。
（記事全文は１６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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