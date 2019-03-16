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陸上自衛隊部隊が奄美入り 26日、「奄美警備隊」開設

(2019/03/16 00:20)
奄美に上陸する陸上自衛隊車両＝奄美市の名瀬港
　２６日に開設する陸上自衛隊奄美駐屯地（奄美市名瀬大熊）と瀬戸内分屯地（瀬戸内町節子）の部隊が１日から順次配置されている。２施設の総称は「奄美警備隊」となる。１５日未明、最多の１４０人が名瀬港（同市）から奄美入りした。
　同港では、隊員のほか中距離地対空誘導ミサイル（中ＳＡＭ）発射装置車など車両８０台がチャーター船から上陸。陸自によると、ミサイルは搭載しておらず後日搬入する。１４日昼、鹿児島市の鹿児島新港を出発していた。
　奄美駐屯地は、中ＳＡＭ部隊と警備部隊など３５０人、瀬戸内分屯地は地対艦誘導ミサイル（ＳＳＭ）部隊と警備部隊など２１０人を配置。３０日に瀬戸内町古仁屋で記念パレード、３１日に奄美駐屯地で開設記念行事がある。
（記事全文は１６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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