陸上自衛隊部隊が奄美入り 26日、「奄美警備隊」開設
(2019/03/16 00:20)
２６日に開設する陸上自衛隊奄美駐屯地（奄美市名瀬大熊）と瀬戸内分屯地（瀬戸内町節子）の部隊が１日から順次配置されている。２施設の総称は「奄美警備隊」となる。１５日未明、最多の１４０人が名瀬港（同市）から奄美入りした。
奄美に上陸する陸上自衛隊車両＝奄美市の名瀬港
同港では、隊員のほか中距離地対空誘導ミサイル（中ＳＡＭ）発射装置車など車両８０台がチャーター船から上陸。陸自によると、ミサイルは搭載しておらず後日搬入する。１４日昼、鹿児島市の鹿児島新港を出発していた。
奄美駐屯地は、中ＳＡＭ部隊と警備部隊など３５０人、瀬戸内分屯地は地対艦誘導ミサイル（ＳＳＭ）部隊と警備部隊など２１０人を配置。３０日に瀬戸内町古仁屋で記念パレード、３１日に奄美駐屯地で開設記念行事がある。
（記事全文は１６日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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