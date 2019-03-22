鹿児島県議選 告示まで１週間　51議席に67人出馬表明

(2019/03/22 13:00)

第１９回統一地方選は２１日、１１道府県知事選で幕が開いた。鹿児島県議選は２９日に告示（４月７日投開票）される。２１日現在、定数５１の２１選挙区に６７人が立候補を表明している。戦後最少となった前回２０１５年の７７人を下回り、９選挙区は無投票になる公算が大きい。立候補予定者の内訳は現職４５人、元職１人、新人２１人。党派別は自民３８人（現職３５、新人３）、立憲民主２人（新人）、国民民主１人（新人）、公明３人（現職２、新人１）、共産３人（いずれも新人）、日本維新の会１人（新人）、社民２人（現職１、新人１）、無所属１７人（現職７、元職１、新人９）。