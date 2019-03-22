TOP鹿児島のニュース 政治・経済 選挙 県議選

鹿児島県議選 告示まで１週間　51議席に67人出馬表明

(2019/03/22 13:00)
南日本新聞ニュース
　第１９回統一地方選は２１日、１１道府県知事選で幕が開いた。鹿児島県議選は２９日に告示（４月７日投開票）される。２１日現在、定数５１の２１選挙区に６７人が立候補を表明している。戦後最少となった前回２０１５年の７７人を下回り、９選挙区は無投票になる公算が大きい。
　立候補予定者の内訳は現職４５人、元職１人、新人２１人。党派別は自民３８人（現職３５、新人３）、立憲民主２人（新人）、国民民主１人（新人）、公明３人（現職２、新人１）、共産３人（いずれも新人）、日本維新の会１人（新人）、社民２人（現職１、新人１）、無所属１７人（現職７、元職１、新人９）。
（記事全文は２２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ