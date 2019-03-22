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苗販売や植栽、収穫体験　長島花フェスタ　３月２３日から

(2019/03/22 22:00)
色とりどりの花が咲き誇る主会場のメイン花壇＝長島町指江のサンセットの丘
　第９回夢追い長島花フェスタは２３日、長島町で開幕する。サンセットの丘（指江）を主会場に、島内をほぼ一周するフラワーロードが多彩な花に包まれる。５月６日まで。問い合わせは町景観推進課＝0996(86)1136
　主な催しは次の通り。
　花苗の販売　３月２４日、川床の花カフェ長島▽植栽体験会　３０日、４月２０日、主会場▽春の木市ｉｎながしま　同１４日、サンセット長島跡地▽ジャガイモ収穫体験　同２７、２８日、主会場農園▽じゃがいも祭り　同２８日、主会場▽展示プランター販売　５月６日午後２時、主会場－など
（記事全文は２３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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