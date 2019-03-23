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深緑の新芽光る茶摘み一番乗り　西之表

(2019/03/23 23:00)
深緑色をした「松寿」の新芽を機械で摘み取る農家＝西之表市古田
　露地栽培では日本一早い走り新茶の産地・種子島で２３日、一番茶の収穫が始まった。島の高台にある西之表市古田の番屋峯集落では極早生（ごくわせ）品種の「松寿（しょうじゅ）」を育てる種子島茶生産組合の２組合員が、みずみずしい深緑色の新芽を機械摘みし、加工場へ運んだ。昨年より３日早い。
　番屋峯集落は明治時代、静岡からの移住者が茶栽培を始めた地。作業開始前、全組合員１６人が移住記念碑前に集まり、８月末の四番茶まで続く収穫期間中の安全を祈った。
（記事全文は２４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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