深緑の新芽光る茶摘み一番乗り 西之表
(2019/03/23 23:00)
露地栽培では日本一早い走り新茶の産地・種子島で２３日、一番茶の収穫が始まった。島の高台にある西之表市古田の番屋峯集落では極早生（ごくわせ）品種の「松寿（しょうじゅ）」を育てる種子島茶生産組合の２組合員が、みずみずしい深緑色の新芽を機械摘みし、加工場へ運んだ。昨年より３日早い。
深緑色をした「松寿」の新芽を機械で摘み取る農家＝西之表市古田
番屋峯集落は明治時代、静岡からの移住者が茶栽培を始めた地。作業開始前、全組合員１６人が移住記念碑前に集まり、８月末の四番茶まで続く収穫期間中の安全を祈った。
（記事全文は２４日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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