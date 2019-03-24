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旧紡績所、稼働の様子を動画で再現　スマホアプリ第２弾　鹿児島県

(2019/03/24 13:00)
「明治日本の産業革命遺産」を紹介する第２弾アプリ＝鹿児島市吉野町
　鹿児島県は、世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の資産を紹介するスマートフォンアプリの第２弾を開発した。２３日に構成資産「旧集成館」のある鹿児島市磯地区で披露され、稼働していた頃の鹿児島紡績所の様子などが仮想現実（ＶＲ）で再現された。
　今回は、動力源が水力から蒸気機関に換わり、大幅に生産力が向上した第２期集成館事業（１８５９～７７年）を紹介。紡績所の内部が分かる動画や、紡績所技師館（異人館）など現地に行くと当時の３６０度のパノラマＣＧが体験できる機能などもある。
（記事全文は２４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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