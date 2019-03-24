旧紡績所、稼働の様子を動画で再現　スマホアプリ第２弾　鹿児島県

(2019/03/24 13:00)

「明治日本の産業革命遺産」を紹介する第２弾アプリ＝鹿児島市吉野町

鹿児島県は、世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の資産を紹介するスマートフォンアプリの第２弾を開発した。２３日に構成資産「旧集成館」のある鹿児島市磯地区で披露され、稼働していた頃の鹿児島紡績所の様子などが仮想現実（ＶＲ）で再現された。今回は、動力源が水力から蒸気機関に換わり、大幅に生産力が向上した第２期集成館事業（１８５９～７７年）を紹介。紡績所の内部が分かる動画や、紡績所技師館（異人館）など現地に行くと当時の３６０度のパノラマＣＧが体験できる機能などもある。