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鹿児島も桜開花　気象台発表

(2019/03/25 10:37)
南日本新聞ニュース
　鹿児島地方気象台は２５日、鹿児島市の桜（ソメイヨシノ）が開花した、と発表した。九州では長崎、福岡、大分、宮崎、佐賀に続いて６番目。気象台によると、平年より１日早く、昨年より８日遅い。１週間程度で満開になるという。
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